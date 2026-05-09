В результате атаки израильской армии на Газу ранены 9 палестинцев

Hosni Nedim, Mahmut Geldi, Nariman Mehdiyev
09 Май 2026•Обновить: 09 Май 2026
В результате нападения израильской армии на один из домов в лагере беженцев Эш-Шати, расположенном к западу от города Газа, в нарушение режима прекращения огня, ранения получили 9 палестинцев.
По информации очевидцев, израильские военные самолеты нанесли авиаудар по дому к западу от лагеря беженцев Эш-Шати.
В результате атаки, во время которой раздался сильный взрыв и были повреждены соседние дома, пострадало много людей, в том числе один ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу «Шифа».
В заявлении Управления гражданской обороны в секторе Газа говорится: «В результате нападения оккупационных израильских сил на одноэтажный дом в лагере беженцев Шати 9 человек получили ранения».
Помимо полного разрушения дома, в который был нанесен удар, повреждения получили многие соседние дома, а в некоторых из них возникли пожары, десятки семей остались без крова.
В заявлении содержится призыв к международному сообществу и правозащитным организациям прекратить израильские нападения, направленные против мирных жителей в секторе Газа.
Несмотря на перемирие, вступившее в силу в Газе 10 октября 2025 года, израильская армия продолжает наносить удары по региону. В результате этих атак на данный момент погибло около 850 человек, а около 2 500 получили ранения.