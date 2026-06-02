В результате атаки израильского БПЛА по Газе погиб один человек Еще двое раненых доставлены в больницу «Мучеников Аль-Аксы» в городе Дейр-эль-Балах

В результате атаки израильского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по населенному пункту Эз-Зевайде в центральной части сектора Газа погиб один палестинец, еще два человека получили ранения.

По данным палестинского агентства WAFA, тело погибшего палестинца, а также двое раненых были доставлены в больницу «Мучеников Аль-Аксы» в городе Дейр-эль-Балах.

Несмотря на действующее с 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с воздуха и с применением артиллерии.