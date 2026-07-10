Удар был нанесен несмотря на рамочное соглашение, заключенное между Израилем и Ливаном, а также договоренности между США и Ираном

В результате атаки израильского БПЛА на автомобиль в Ливане пострадали два человека Удар был нанесен несмотря на рамочное соглашение, заключенное между Израилем и Ливаном, а также договоренности между США и Ираном

В результате удара израильского беспилотника по пикапу, вывозившему мусор в районе между населенными пунктами Шокин и Кефер-Деджаль в провинции ан-Набатия в Ливане пострадали два человека.

Израиль продолжил атаки, несмотря на действующий в регионе режим прекращения огня и американо-иранские договоренности, которые, как сообщается, также распространяются на Ливан.

По данным официального ливанского агентства NNA, атака израильского БПЛА произошла в утренние часы.

Кроме того, сообщается, что утром израильский беспилотник сбросил шумовую гранату в окрестностях населенного пункта Мансури в пригороде Сура.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что за этот период число внутренне перемещенных лиц в стране превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что десятидневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана в своем последнем заявлении сообщило, что в результате израильских атак, начавшихся 2 марта, погибли 4 321 человек.

Иран и США объявили, что 14 июня в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров.

Соглашение также предусматривает прекращение боевых действий в Ливане.

Кроме того, 26 июня между Ливаном и Израилем было подписано рамочное соглашение по итогам пятого раунда прямых переговоров, проходивших в Вашингтоне.

