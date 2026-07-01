Израильская армия вновь нарушила режим прекращения огня от 10 октября 2025 года

В результате атаки израильского беспилотника в секторе Газа погиб палестинец Израильская армия вновь нарушила режим прекращения огня от 10 октября 2025 года

В результате удара израильского БПЛА по центральной части сектора Газа погиб один палестинец.

Как сообщили источники в сфере здравоохранения, палестинец Мухаммед Наим Джундия стал жертвой удара по улице Омар аль-Мухтар в центре города Газа, административного центра эксклава.

В результате атаки также был нанесен ущерб транспортным средствам.

Согласно последним данным Минздрава в Газе, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в эксклаве погибли 1053 человека, еще 3406 человек получили ранения.

Общее число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября 2023 года достигло 73 066 человек, число раненых составило 173 514 человек.

