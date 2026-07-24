В результате атаки БПЛА на склады Wildberries в РФ пострадали три человека Следственный комитет возбудил дело «по факту атаки БПЛА на гражданские объекты в Ленобласти»

Логистические центры крупнейшего российского маркет-плейса Wildberries подверглись атаке дронов. Об этом в Telegram-канале сообщила основатель Wildberries Татьяна Ким в пятницу, 24 июля.

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», - отметила Ким.

По ее словам, на всех складах была проведена оперативная эвакуация. «Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты - по предварительным данным, пострадавших нет. Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий»,- следует из публикации.



Оперативная информация о ситуации публикуется на портале продавца, напомнила Ким. «Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Мы с командой работаем круглосуточно, чтобы сохранить для вас качество работы на площадке», - добавила Ким.

Губернатор Ленинградской области сообщил о трех пострадавших

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района.

«Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице», - отметил глава региона.

Также, по его словам, в результате попадания БПЛА, зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района, пострадавших нет.

Следком РФ возбудил уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки на гражданские объекты в Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Ленинградской области», - следует из публикации в Telegram-канале официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

По данным следствия, в ночь на 24 июля нанесены удары по гражданским объектам Ленинградской области, в том числе по логистическому центру, расположенному во Всеволожском районе, в результате чего пострадали мирные граждане.



«Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», - отметили в Следкоме.

В Твери загорелось здание логистического центра

Возгорание административного здания логистического центра произошло в поселке Элеватор в Твери после атаки БПЛА, сообщил в соцсети глава региона Виталий Королев.

«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор», - написал он. Никто не пострадал, отметил глава региона.

По словам Королева, силами пожарных регионального управления МЧС огонь полностью ликвидирован. На месте работают оперативные службы.

Серия ударов по логистике в РФ

За несколько дней крупные складские комплексы в разных регионах России один за другим подверглись атакам украинских беспилотников. В частности, под удар порали логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском крае.

Наиболее тяжелые последствия были зафиксированы в ночь на 18 июля. Украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области.

Практически одновременно под удар попал другой логистический центр компании в Электростали в Подмосковье. Там также произошли пожар и разрушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о десятках пострадавших. «Больше всего людей пострадали в Электростали - 57 человек. Еще четверо на территории Ногинска», - написал он в своем Telegram-канале в субботу. Позднее стало известно, что один из раненых скончался.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети американской компании X подтвердил обе атаки и заявил, что логистические центры использовались «для снабжения российской армии».

Новая угроза для складской инфраструктуры возникла 20 июля в Подмосковье. Сотрудников логистического центра Wildberries в Подольском городском округе эвакуировали в целях безопасности. В тот же день последствия украинской атаки были зафиксированы на территории промышленных и логистических зон в Подольске и Домодедове.

После атак в Подольске и Домодедове пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зеленского о том, что «склады Wildberries использовались для поставок товаров российским вооруженным силам».

Следующая серия ударов пришлась на ночь 22 июля. Украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края.

Глава Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаки в своем Telegram-канале, и сообщила об эвакуации сотрудников обоих комплексов. Площадь каждого объекта составляет около 100 тыс. квадратных метров.

В Невинномысске беспилотная атака также привела к возгоранию на территории логистического комплекса. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, за медицинской помощью обратились пять человек.

