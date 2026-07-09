В Хузистана погибли военнослужащие Корпуса стражей исламской революции Хусейн Амури и Саид Тевеккулизаде, а также член ополчения «Бесидж» Мухсин Неджати

В результате авиаударов США в Иране погибли трое военнослужащих КСИР В Хузистана погибли военнослужащие Корпуса стражей исламской революции Хусейн Амури и Саид Тевеккулизаде, а также член ополчения «Бесидж» Мухсин Неджати

В результате авиаударов, нанесённых США по иранской провинции Хузистан, погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции.

Командование КСИР в Хузистане выступило с письменным заявлением по этому поводу.

Согласно этой информации, в результате авиаударов, нанесённых США утром по некоторым районам Хузистана, погибли военнослужащие Корпуса стражей исламской революции Хусейн Амури и Саид Тевеккулизаде, а также член ополчения «Бесидж» Мухсин Неджати.