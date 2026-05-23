Израильские вооружённые силы продолжают наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продлённое на 45 дней с 17 мая

В результате авиаударов, нанесённых Израилем по Ливану, погибли 6 человек Израильские вооружённые силы продолжают наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продлённое на 45 дней с 17 мая

В результате авиаударов, нанесённых израильскими вооружёнными силами по Ливану, несмотря на перемирие, погибли по меньшей мере 6 человек, ещё 2 получили ранения.



Израильские вооружённые силы продолжают наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продлённое на 45 дней с 17 мая.



По сообщению официального ливанского агентства NNA, в ночное время израильская армия нанесла удар по населенному пункту Дейр-Канун-эн-Нahr, расположенному в южной части города Сура. В результате удара, полностью разрушившего один дом, погибли 4 человека.



Утром израильские самолеты нанесли удары по населенному пункту Эш-Шехабие, прилегающему к Суре, а также по региону Бекаа на востоке страны.



В результате бомбардировки дома в населенном пункте Эр-Рефид на юге района Бекаа один человек погиб, еще один получил ранения.



Еще один человек погиб в результате авиаудара по дороге между населенными пунктами Айн-Беаль и Эль-Хуш, входящими в административный округ Сура.

Армия Израиля нанесла авиаудары по населенным пунктам Эль-Гандурия, Яхмур-Шакиф и Диббин, расположенным в окрестностях города Небатия на юге страны, а перед этим обстреляла некоторые районы из артиллерии.



В ходе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиля на окрестности казарм ливанской армии в Небатии был ранен один солдат.



В Касмийе был нанесен авиаудар по автомобилю; в результате атаки есть раненые, однако их число не указано.



Угроза нападения со стороны Израиля



Между тем в заявлении израильской армии прозвучала угроза нападения на 15 населенных пунктов в Ливане.



Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи в своем заявлении, опубликованном на странице американской компании X в социальной сети, перечислил следующие населенные пункты на юге Ливана: Небатия-эль-Тахта, Кефр-Тебнит, Зибдин, Арабсалим, Кефр Румман, Хаббуш, Балат, Дейр-Кейфа, Харуф, Джебшит, эль-Махмудия, Мелих, Шебиль, Катрани и Хумин-эль-Февга.



Адраи призвал ливанцев, проживающих в указанных населенных пунктах, покинуть свои дома и удалиться на расстояние не менее 1 километра.