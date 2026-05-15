В результате атак, нанесенных Израилем по сектору Газа с октября 2023 года, общее число погибших возросло до 72 744 человек, а число раненых — до 172 588

В результате авиаударов, нанесённых Израилем по Газе, погибли по меньшей мере 7 палестинцев В результате атак, нанесенных Израилем по сектору Газа с октября 2023 года, общее число погибших возросло до 72 744 человек, а число раненых — до 172 588

В результате авиаударов, нанесённых израильскими вооружёнными силами по дому и автомобилю на севере сектора Газа, несмотря на перемирие, погибли по меньшей мере 7 палестинцев, многие получили ранения.

В сообщении официального палестинского информационного агентства WAFA отмечается, что израильская армия подвергла город Газа воздушным ударам.

Согласно этой информации, в ходе атак были атакованы квартира в районе эр-Рималь в городе Газа и автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 7 палестинцев, а десятки местных жителей получили ранения.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в ходе атак израильской армии на город Газа целью был Иззеддин аль-Хаддад, один из высокопоставленных представителей военного крыла ХАМАС — бригад Иззеддина аль-Кассама.

В последнем заявлении Министерства здравоохранения Газы было указано, что с момента вступления в силу перемирия в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 857 человек, 2 486 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 771 человека.

В результате атак, нанесенных Израилем по сектору Газа с октября 2023 года, общее число погибших возросло до 72 744 человек, а число раненых — до 172 588.

Под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысячи погибших.