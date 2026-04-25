В результате авиаударов Израиля по югу Ливана погибли 6 человек

Ethem Emre Özcan, Elmira Ekberova
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
В результате авиаударов, нанесенных накануне израильской армией по югу Ливана, погибли 6 человек, еще 2 получили ранения.
Несмотря на вступившее в силу 17 апреля соглашение о прекращении огня, израильские силы продолжают наносить удары по южным районам страны.
Согласно письменному заявлению Министерства здравоохранения Ливана, в ходе вчерашних авиаударов 2 человека погибли в долине Ходжейр, 1 — в населенном пункте Сарифа, 1 — в Ятире и еще 2 — в Тулине.
Также сообщается, что по одному человеку получили ранения в населенных пунктах Ятир и Хирбит-Сильм.
Израиль начал интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта, после чего занял ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана ранее сообщало, что число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион 162 тысячи человек.
Президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.