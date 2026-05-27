Ливанские власти сообщили о десятках погибших и раненых среди гражданского населения на фоне продолжающихся ударов, несмотря на режим прекращения огня

В результате авиаударов Израиля по югу Ливана погибли 31 человек Ливанские власти сообщили о десятках погибших и раненых среди гражданского населения на фоне продолжающихся ударов, несмотря на режим прекращения огня

В результате авиаударов израильской армии по пяти населенным пунктам на юге Ливана погибли 31 человек, еще 40 получили ранения.

Как сообщается, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный до 17 мая, Израиль продолжает атаки на территорию Ливана.

В заявлении Министерства здравоохранения Ливана говорится, что в результате вчерашних авиаударов были поражены районы с гражданским населением.

Согласно данным ведомства, в населенном пункте Бурдж-Шемали (район города Тир) погибли 14 человек, среди них 2 ребенка и 3 женщины. Еще 16 человек, включая 5 детей и 6 женщин, получили ранения.

В районе Кауасарият ар-Руз (Сайда) погибли 5 человек, 6 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения.

В населенном пункте Хаббуш (провинция Набатия) погибли 4 человека, включая 2 детей, еще 10 человек, среди них 2 детей и 3 женщины, были ранены.

В районе Маареке (Тир) погибли 6 человек, еще 6 получили ранения, в том числе один ребенок.

В населенном пункте Селаа рядом с Тиром погибли 2 человека, 2 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта и заняла ряд районов на юге страны.

По данным властей Ливана, число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении временного прекращения огня между Ливаном и Израилем. Позднее при посредничестве США стороны договорились продлить перемирие еще на 45 дней с 17 мая и провести новый раунд переговоров в июне.

По данным Минздрава Ливана, с 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 213 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает удары и снос домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» заявляет об ответных атаках, утверждая, что перемирие нарушается Израилем.