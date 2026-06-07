Несмотря на режим прекращения огня, атаки в Набатии продолжаются

В результате авиаударов Израиля на юге Ливана погибли 3 человека Несмотря на режим прекращения огня, атаки в Набатии продолжаются

В результате авиаударов, нанесенных армией Израиля по южной части Ливана в провинции Набатия, несмотря на режим прекращения огня, погибли 3 человека, еще 1 получил ранения.

Израильская армия продолжает атаки на Ливан, несмотря на соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильские военные самолеты дважды нанесли удары по дому в поселке Дуэйр в районе Набатии, полностью его разрушив. Также под авиаудары попал город Набатия.

Беспилотник (БПЛА) армии Израиля атаковал мотоцикл на дороге Зефта в Набатии — в результате один человек погиб.

В другом инциденте в результате удара БПЛА по мотоциклу, двигавшемуся между поселками Абба и Дуэйр, погибли 2 гражданина Сирии, еще 1 человек получил ранения.

Еще один израильский БПЛА нанес удар по поселку Кефур.

- Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия начала массированные воздушные удары по Ливану 2 марта и заняла ряд населенных пунктов на юге страны. Правительство Ливана заявляло, что число перемещенных лиц в этот период превысило 1 миллион.

24 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о продлении временного 10-дневного перемирия, вступившего в силу 17 апреля, еще на 3 недели.

По итогам третьего раунда переговоров, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 593 человека.

3 июня Госдепартамент США заявил, что по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Израиль и Ливан достигли соглашения о «широком прекращении огня» при условии полного прекращения атак «Хезболлы» и вывода ее сил к югу от реки Литани. «Хезболла» отвергла это условие.

Несмотря на объявленные договоренности, израильская армия продолжает атаки.