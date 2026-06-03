В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб еще один палестинец

Halime Afra Aksoy, Marina Mussa
03 Июня 2026•Обновить: 03 Июня 2026
В результате атак израильской армии на сектор Газа, продолжающихся несмотря на режим прекращения огня, погиб еще один палестинец.
Как сообщило палестинское официальное агентство WAFA, израильские силы нанесли удар с применением беспилотного летательного аппарата по району Муграка в центральной части эксклава.
В результате ракетного удара погиб один палестинец.
Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, почти ежедневно продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа.
Согласно последним опубликованным официальным данным, с 10 октября 2025 года, когда в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, в результате атак Израиля погибли 933 палестинца, еще 2 868 человек получили ранения.
Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года, как сообщалось, достигло 72 942, число раненых - 172 967.