Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, почти ежедневно продолжает наносить удары по эксклаву

В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб еще один палестинец Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, почти ежедневно продолжает наносить удары по эксклаву

В результате атак израильской армии на сектор Газа, продолжающихся несмотря на режим прекращения огня, погиб еще один палестинец.

Как сообщило палестинское официальное агентство WAFA, израильские силы нанесли удар с применением беспилотного летательного аппарата по району Муграка в центральной части эксклава.

В результате ракетного удара погиб один палестинец.

Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, почти ежедневно продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа.

Согласно последним опубликованным официальным данным, с 10 октября 2025 года, когда в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, в результате атак Израиля погибли 933 палестинца, еще 2 868 человек получили ранения.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года, как сообщалось, достигло 72 942, число раненых - 172 967.