В рамках форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» планируется подписать 118 соглашений. Об этом сообщила гендиректор Агентства инвестиционного развития Татарстана, член Федерального организационного комитета «KazanForum» Талия Минуллина.

На пресс-конференции, состоявшейся в преддверии 17-го международного форума, глобальным коммуникационным партнером которого выступает агентство «Анадолу», была представлена информация о масштабе предстоящего мероприятия.

Минуллина в своем выступлении отметила, что решением президента России Владимира Путина «KazanForum» получил федеральный статус.

По ее словам, организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, а глава Республики Татарстан Рустам Минниханов играет важную роль в подготовке форума.

Минуллина подчеркнула, что подготовка к форуму велась в течение всего года.

«Согласно нашей системе регистрации, на данный момент участие подтвердили представители 103 стран. Это означает самый широкий международный охват за всю историю форума», - сказала она.

По словам Минуллиной, в рамках форума состоятся 149 деловых сессий. Основные мероприятия пройдут в Международном выставочном центре «Казань Экспо», а также на других площадках.

Она сообщила, что в рамках программы в среду , 13 марта состоится официальное открытие Международного казанского халяльного рынка, организованного на территории агропромышленного парка. Кроме того, программа включает выставки, показы мод, церемонии награждения и религиозные мероприятия.

Гендиректор отметила, что на форуме ожидается участие 368 VIP-делегаций. По ее словам, планируется подписание 118 соглашений, а на специальной выставке инвестиционных проектов будут представлены 152 проекта.

- «KazanForum» призван укрепить культурное сотрудничество

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что избрание Казани культурной столицей исламского мира стало важным событием.

Аюпова сообщила, что с участием министров культуры стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдет конференция, а мероприятия форума будут направлены на укрепление культурного взаимодействия.

По ее словам, в рамках форума состоятся концерты, выставки, театральные постановки и мероприятия, посвященные исламской культуре. 17 мая в древнем городе Болгар пройдет традиционная программа, посвященная принятию ислама.

Заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир», советник главы Республики Татарстан Марат Гатин отметил, что группа отмечает свое 20-летие. Он сообщил, что в рамках форума пройдут сессии, посвященные сотрудничеству в сфере политики, экономики, образования и культуры.

Гатин также рассказал, что на медиафоруме будут обсуждаться влияние искусственного интеллекта и цифровизации на журналистику. Кроме того, программы для молодых дипломатов и молодых поваров призваны расширить международное взаимодействие.

Генеральный директор организации «Спортивные и социальные проекты» Максим Денисов представил информацию о транспортном обеспечении, размещении и аккредитации участников. Он отметил, что в мероприятиях будут задействованы 600 волонтеров, а участникам обеспечат транспортную и логистическую поддержку.