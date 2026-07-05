В рамках двухдневной программы состоятся 45 мероприятий с участием высокопоставленных должностных лиц, политиков и представителей ведущих аналитических центров

В рамках саммита НАТО пройдет программа «Союзники в Анкаре» В рамках двухдневной программы состоятся 45 мероприятий с участием высокопоставленных должностных лиц, политиков и представителей ведущих аналитических центров

В рамках стартующего 7 июля в столице Турции саммита глав государств и правительств НАТО состоится программа «Союзники в Анкаре».

Организатором мероприятия выступает Управление по коммуникациям при Администрации президента Турции совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) и Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA).

Об этом говорится в сообщении Управления по коммуникациям при АП Турции.

Программа, которая призвана дополнить официальную повестку саммита НАТО, станет международной площадкой для диалога и обмена мнениями по актуальным вопросам безопасности, собрав ведущие структуры стран-союзников и партнеров.

В рамках двухдневной программы состоятся 45 мероприятий с участием высокопоставленных должностных лиц, политиков и представителей ведущих аналитических центров.

Участники панельных дискуссий, круглых столов, политических диалогов и тематических сессий рассмотрят ключевые вопросы, формирующие глобальную и региональную повестку в сфере безопасности.

В повестку программы войдут такие темы, как потенциал сдерживания и обороны НАТО, архитектура европейской безопасности, трансатлантические отношения, оборонная промышленность и технологии, гибридные угрозы, кибербезопасность, искусственный интеллект, защита критически важной инфраструктуры, конфликт в Украине, ситуация в Черноморском регионе, Балтийском регионе, на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и Индо-Тихоокеанском регионе, энергетические и транспортные коридоры, морская безопасность, роль женщин в сфере безопасности и кризисного управления, демократическая устойчивость и продовольственная безопасность.

Ожидается, что программа «Союзники в Анкаре» будет способствовать развитию сотрудничества между странами-союзниками и государствами-партнерами.