В рамках саммита НАТО в Анкаре прошла панельная дискуссия по вопросам безопасности Балтии Представители Латвии, Литвы и Эстонии заявили о необходимости укрепления обороны

В рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре состоялась панельная дискуссия «Почему Нарва не станет следующей целью: анализ предположений об уязвимости Балтии».

Мероприятие прошло в рамках программы «Союзники в Анкаре», организованной Управлением коммуникаций администрации президента Турции совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) и Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA).

Панель, прошедшая в Анкара Палас под модерацией Балтийского международного центра безопасности, объединила в качестве спикеров министра иностранных дел Латвии Байбу Браже, постоянного представителя Литвы при НАТО Дариуса Яунишкиса и политического директора Министерства иностранных дел Эстонии Мартина Роджера.

Браже заявила, что Россия не готова бросить вызов НАТО, однако готова создавать «ложные дилеммы». Она подчеркнула, что нельзя терять серьезное отношение к вопросам безопасности и обороны.

Отметив, что НАТО влияет на слаженную работу союзников, планирование, подготовку и оборонные планы, Браже сказала:

«Мы должны быть уверены, что внутри наших стран мы инвестируем во внутреннюю безопасность, границы и сотрудничество в сфере разведки, что мы как НАТО уверены в себе и что сдерживание работает».

Браже также заявила, что страны сталкиваются с внешним вмешательством и дезинформационными операциями, направленными на ослабление поддержки Украины.

Она отметила, что независимо от происхождения люди в Латвии хотят быть частью латвийского государства, подчеркнув, что даже при различиях в этническом происхождении граждане хотят защищать свою страну.

Критика в адрес России

Постоянный представитель Литвы при НАТО Яунишкис заявил, что Литва не рассматривает Беларусь отдельно от России, поскольку Минск, по его словам, «полностью зависит от российской энергии, финансов и поддержки».

Говоря о метеорологических шарах, которые заходят в Литву с территории Беларуси и используются также для перевозки контрабандных сигарет, Яунишкис подчеркнул, что они создают серьезные проблемы безопасности.

Он также отметил, что Россия и Беларусь «распространяют пропаганду, основанную на недостоверной информации об истории Литвы».

Представитель Эстонии Роджер обратил внимание на вопрос кибербезопасности, заявив, что государственные учреждения борются с этой угрозой, а в результате повышается устойчивость общества.

Роджер заявил, что город Нарва на границе Эстонии с Россией не является следующей целью Москвы.

«Я считаю, что сдерживание, которое мы создали в Эстонии как на национальном уровне, так и вместе с союзниками, достигло такого уровня, что русские действительно не могут позволить себе предпринять подобный шаг в Эстонии», — сказал он.

Подчеркнув, что Эстония делает значительные инвестиции в безопасность границ, Роджер отметил, что 81% жителей страны считают необходимым оказывать сопротивление в случае нападения.