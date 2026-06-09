Сообщается, что два члена экипажа были спасены

В районе Ормузского пролива разбился вертолет Apache армии США Сообщается, что два члена экипажа были спасены

Вертолет Apache армии США потерпел крушение в районе Ормузского пролива, оба пилота спасены.

Как пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться неназванными, американский военный вертолет Apache разбился недалеко от Ормузского пролива.

По данным источников, два члена экипажа были спасены.

При этом пока неизвестно, стало ли причиной крушения открытие огня со стороны Ирана или техническая неисправность. По факту инцидента начато расследование.

«С пилотами все в порядке. Да, никто не пострадал. Завтра мы опубликуем отчет, но с пилотами все в порядке», — сказал журналистам президент США Дональд Трамп после посещения финального матча НБА в Нью-Йорке.