В прошлом месяце в Нигерии нейтрализован 201 террорист Армией изъято большое количество автомобилей, оружия и значительный запас боеприпасов, принадлежащих террористическим организациям

В Нигерии, где обострилась ситуация с безопасностью, в ходе операций, проведённых в прошлом месяце, нейтрализован 201 террорист.

Директор по медиа-операциям в сфере обороны Майкл Оноджа в своем заявлении отметил, что в прошлом месяце армия провела в различных регионах страны операции против террористических организаций «Боко Харам» и западноафриканское отделение ДЕАШ (ISWAP).

Оноджа сообщил, что в ходе операций убит 201 террорист и освобождено 188 человек, захваченных ими в заложники.

По его словам, в ходе операций было задержано 284 террориста. Оноджа добавил, что изъято большое количество автомобилей, оружия и значительный запас боеприпасов, принадлежащих террористическим организациям.

Нигерия уже давно сталкивается с нападениями вооруженных банд, а также террористических организаций «Боко Харам» и ISWAP в различных регионах страны.