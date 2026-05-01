В прошлом месяце в Нигерии нейтрализован 201 террорист

Adam Abu-bashal, Nariman Mehdiyev
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
В Нигерии, где обострилась ситуация с безопасностью, в ходе операций, проведённых в прошлом месяце, нейтрализован 201 террорист.
Директор по медиа-операциям в сфере обороны Майкл Оноджа в своем заявлении отметил, что в прошлом месяце армия провела в различных регионах страны операции против террористических организаций «Боко Харам» и западноафриканское отделение ДЕАШ (ISWAP).
Оноджа сообщил, что в ходе операций убит 201 террорист и освобождено 188 человек, захваченных ими в заложники.
По его словам, в ходе операций было задержано 284 террориста. Оноджа добавил, что изъято большое количество автомобилей, оружия и значительный запас боеприпасов, принадлежащих террористическим организациям.
Нигерия уже давно сталкивается с нападениями вооруженных банд, а также террористических организаций «Боко Харам» и ISWAP в различных регионах страны.