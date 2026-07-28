Сообщений о погибших или пострадавших в результате землетрясения пока не поступало

В префектуре Кумамото на юге Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 Сообщений о погибших или пострадавших в результате землетрясения пока не поступало

В префектуре Кумамото на юге Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

По данным Метеорологического агентства Японии (JMA), подземные толчки были зафиксированы в районах Уки и Хикава, расположенных в центральной части префектуры, в 16:27 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По информации государственного телеканала NHK, сообщений о погибших или пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Агентство также отметило, что толчки интенсивно ощущались в районах Яцусиро, Уто и Масики префектуры Кумамото.

- Подземные толчки продолжаются

После землетрясения магнитудой 7,1 в течение последнего часа в префектуре Кумамото произошло еще 6 землетрясений магнитудой от 4 до 6,1.

В регионе Кюсю, где расположена префектура Кумамото, приостановлено движение поездов на линиях скоростного экспресса (Синкансэн) и местных железнодорожных линиях.

Государственный телеканал NHK сообщил, что после землетрясения возможно образование цунами на побережье моря Яцусиро, омывающего Кумамото.

- Создан кризисный центр

Правительство Токио объявило о создании Кризисного центра управления в резиденции премьер-министра для сбора информации о землетрясении и оценки ущерба.

По данным сайта энергетической компании Kyushu Electric Power Transmission and Distribution (KyuDen), в префектуре Кумамото около 48 тыс. домохозяйств остались без электричества.

- На АЭС отклонений не зафиксировано

В регионе Кюсю, включающем префектуру Кумамото, действуют две атомные электростанции. На АЭС «Генкай» в префектуре Сага и АЭС «Сендай» в префектуре Кагосима отклонений от нормы не обнаружено.

Один из лидеров полупроводниковой отрасли — компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — сообщила об эвакуации своего завода в Кумамото.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Кумамото, который активно используется в регионе, закрыта для эксплуатации.

В апреле 2016 года в префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли 277 человек.​​​​​​​