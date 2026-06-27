В преддверии 516-го фестиваля «Айваз-Деде» в Боснии и Герцеговине сотни всадников прошли маршем

В рамках праздника Айваз-Деде, который в этом году проходит в Боснии и Герцеговине уже в 516-й раз, в городе Дони-Вакуф состоялся парад с участием около 320 всадников, которые примут участие в завтрашней центральной программе.

Всадники, прибывшие из многих городов страны на праздники, посвящённые памяти Айваза Деде из Акхисара — одному из важнейших символов принятия ислама боснийцами, — были встречены с восторгом и аплодисментами.

Сотни всадников в традиционных костюмах, с красными фесками и зелёными знамёнами приняли участие в параде в Дони-Вакуфе. Среди развёрнутых флагов был и турецкий флаг.

Внимание привлекли также боснийские женщины в традиционных нарядах, находившиеся среди всадников.

Основная программа праздников Айваз-Деде состоится 28 июня в Прусаце. В рамках программы с концертом выступит оркестр «Мехтеран» Министерства национальной обороны.

Меропритяие начнётся на горе, где Айваз-деде, прибывший в Боснию и Герцеговину ещё до завоевания страны Османской империей, молился о прекращении засухи в Прусаце и завершится полуденной молитвой, которая будет совершена после чтения Корана и духовных песнопений.

Праздники Айваз-деде, которые ежегодно собирают тысячи участников из разных регионов страны и мира, считаются самым долголетним мероприятием в Боснии и Герцеговине.

- Значение Айваз-деде для боснийцев

Айваз-деде из Акхисара, один из святых Хорасана, прибывший из Анатолии на земли Боснии и Герцеговины с целью проповеди ислама, подобно Сари Салтуку, проповедовавшему ислам на Балканах, согласно распространенному поверью, более 500 лет назад молился 40 дней и 40 ночей на горе в поселке Прусац (Акхисар), где сегодня проходят праздники.

По преданию, Айваз-деде, в этом регионе, где народ страдал от голода, а животные гибли от жажды, совершал обряды и молился о воде, однажды ночью во сне увидел, как два барана столкнулись друг с другом, а проснувшись, обнаружил перед собой расколотую гору и бурно текущую реку.

После этого события регион обрёл воду, засуха закончилась, а люди, услышавшие об этом чуде, приняли ислам.

Этот праздник, запрещённый с 1947 года в период правления коммунистов в бывшей Югославии, вновь стали проводить с 1990 года.