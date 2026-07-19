Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, следовавший в Сану, не получил разрешения на посадку

В правительстве Йемена не разрешили иранскому пассажирскому самолету приземлиться в Сане Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, следовавший в Сану, не получил разрешения на посадку

Международно признанное правительство Йемена предотвратило посадку иранского пассажирского самолета в международном аэропорту Саны, который находится под контролем повстанцев «Ансаруллах» (хуситы).

Как сообщает государственное телевидение Йемена со ссылкой на министра транспорта страны Мухсина аль-Умари, самолет иранской авиакомпании Mahan Air, следовавший в Сану, не получил разрешения на посадку, поскольку необходимые согласования не были оформлены через официальные каналы.

По словам аль-Умари, воздушное судно, находившееся в воздушном пространстве Омана, не получило разрешения на продолжение полета в Сану и было вынуждено развернуться и вернуться обратно.

Иранские официальные лица и представители хуситов пока не выступили с заявлениями по поводу произошедшего. Около недели назад правительство Йемена уже сообщало о предотвращении посадки еще одного самолета иранской авиакомпании в аэропорту Саны.

В последние недели между правительством Йемена и поддерживаемыми Ираном хуситами усиливается напряженность вокруг так называемого «иранского авиационного кризиса».

Йеменские власти расценивают выполнение прямых рейсов авиакомпании Mahan Air в аэропорт Саны, находящийся под контролем хуситов, как нарушение государственного суверенитета. Власти подчеркивают, что ни одному воздушному судну, не получившему разрешения от официальных государственных органов, не будет позволено использовать воздушное пространство и аэропорты Йемена.

На прошлой неделе правительство Йемена также заявило, что нанесло удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны, чтобы не допустить посадки самолета, прибывавшего из Ирана. После этого иранский пассажирский лайнер изменил маршрут и совершил посадку в аэропорту Ходейды на западе страны. Инцидент сопровождался резким обменом заявлениями между правительством Йемена и хуситами.

В ответ хуситы объявили всеобщую мобилизацию, а Президентский руководящий совет Йемена дал понять, что военный сценарий в отношении хуситов по-прежнему остается одним из рассматриваемых вариантов.

Таким образом, хрупкое перемирие, которое в целом сохранялось в Йемене на протяжении последних примерно четырех лет, вновь оказалось под серьезной угрозой на фоне растущей напряженности, вызванной выполнением иранских авиарейсов.