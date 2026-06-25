В Польше стартовала Конференция по восстановлению Украины Украину на конференции представляет премьер-министр Юлия Свириденко

В польском городе Гданьск начала работу Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference - URC 2026).

В конференции, организованной под совместным председательством Польши и Украины, принимают участие премьер-министр Украины Юлия Свириденко, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и многие другие лидеры.

Прибывающих на конференцию в выставочный центр AmberExpo высоких гостей встретил премьер-министр Польши Дональд Туск. URC 2026 открылась пленарным заседанием после того, как участники сделали традиционное совместное фото.

Выступая на церемонии открытия, Туск заявил, что будущее можно построить только на основе взаимного уважения, понимания истории и искреннего сотрудничества. Необходимо, чтобы добросовестные люди вновь объединились ради Украины, Польши и Европы, сказал глава польского правительства, выразив уверенность, что совместными усилиями можно восстановить разрушенное войной.

Туск отметил, что восстановление — это не только здания, энергетические объекты и инфраструктура. По его словам, стремление Украины стать частью единой Европы — это естественная цель, однако подлинное единство требует осмысления собственной истории и готовности к консенсусу.

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что Украина продолжит сопротивление атакам, а планы по ее восстановлению — это не утопия.

Президент Украины Владимир Зеленский не принимает участия в конференции из-за напряженности, возникшей между Киевом и Варшавой в последние недели.

Конференция, призванная укрепить международную поддержку в вопросе восстановления Украины и стимулировать инвестиции в украинские предприятия, завершится в пятницу, 26 июня.​​​​​​​

