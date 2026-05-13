В Польше состоялась дискуссия на тему «Будущее НАТО и сотрудничество Польши и Турции в области обороны» Мероприятие с участием официальных лиц, экспертов, ученых и представителей аналитических центров было организовано Управлением коммуникаций президента Турции

Управление коммуникаций президента Турции организовало в столице Польши Варшаве совместно с Центром востоковедения (OSW) панельную дискуссию на тему «Будущее НАТО и сотрудничество Польши и Турции в области обороны».

В заявлении Управления напоминается, что саммит глав государств и правительств стран НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре.

В рамках мероприятия на территории посольства под руководством посла Турецкой Республики в Варшаве Рауфа Альпа Денкташа состоялась встреча с представителями СМИ.

На встрече также приняли участие член Парламентской ассамблеи НАТО, депутат Фатьма Аксал и декан факультета экономических и административных наук Средиземноморского технического университета (ODTÜ) профессор Октай Фират Танрысевер, были даны ответы на вопросы представителей СМИ о подходе Турции к НАТО и о международных проблемах последнего времени.

На закрытом для СМИ панельном обсуждении под руководством главы Департамента по Турции, Кавказу и Центральной Азии Центра востоковедения Карола Василевского, с докладами выступили Аксал, Танрысевер, заместитель генерального директора Департамента политики безопасности Министерства иностранных дел Республики Польша Дамиан Прзениосло, а также глава Департамента безопасности и обороны Центра востоковедения и заместитель генерального директора Юстина Готковска.

В дискуссии также приняли участие посол Денкташ, а также польские чиновники, занимающиеся вопросами безопасности и внешней политики, ученые и представители аналитических центров.

В ходе дискуссии было отмечено, что глобальная нестабильность и атмосфера конфликтов делают саммит НАТО, который состоится в Анкаре в июле 2026 года, критическим поворотным моментом для укрепления единства, согласованности и солидарности между союзниками.

На панели было подчеркнуто, что война между Россией и Украиной, а также растущая нестабильность и конфликты на Ближнем Востоке усиливают неопределенность, и было обращено внимание на важность «зонтика безопасности», который НАТО обеспечивает для союзников. В ходе заседания были рассмотрены перспективы Турции в отношении НАТО, а также оценены вклад, который Турция вносит в альянс с момента его основания, и ее стратегическая роль в НАТО.