Для его идентификации в район был направлен истребитель F-16, однако в 03:46 объект исчез с экранов радаров

В Польше обнаружены обломки неопознанного объекта, нарушившего воздушное пространство страны Для его идентификации в район был направлен истребитель F-16, однако в 03:46 объект исчез с экранов радаров

В Польше обнаружили фрагменты, предположительно принадлежащие неопознанному объекту, который вошел в воздушное пространство страны во время ракетного удара по западным регионам Украины.

В заявлении Оперативного командования ВС Польши, опубликованном в социальной сети американской компании X, говорится, что в ночные часы в связи «с ракетной атакой России по западу Украины» уровень боевой готовности польской системы противовоздушной обороны был повышен для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

По данным командования, радиолокационные системы отслеживали не менее нескольких десятков ракет, находившихся над западной частью Украины. Одна из них в 03:29 по местному времени приблизилась к польской границе примерно на 5 км. В 03:40 в воздушном пространстве Польши был обнаружен неопознанный объект, двигавшийся в западном направлении.

Для его идентификации в район был направлен истребитель F-16, однако в 03:46 объект исчез с экранов радаров. Позднее вертолет Ми-24, направленный в этот район, обнаружил предполагаемое место падения объекта вблизи деревни Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

МИД и администрации Польши также сообщило в X, что после 05:00 сотрудники полиции обнаружили в поле воронку диаметром около 10 метров и обломки неопознанного объекта.

Полиция Люблина заявила, что получила сообщение о сильном взрыве. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в поле между деревнями Тарнава-Колония и Токары, примерно в двух километрах от жилых районов, воронку и разбросанные вокруг фрагменты неопознанного объекта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также написал в соцсети американской компании X, что во время массированного ракетного удара по западным регионам Украины воздушное пространство Польши было нарушено. В связи с этим он созвал координационное совещание с участием министра обороны и представителей соответствующих ведомств.