В Польше задержали двух человек по подозрению в работе на белорусскую разведку

Eren Beksaç, Olga Keskin
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
В Варшаве задержали двух человек по подозрению в деятельности в интересах белорусской разведки. Об этом сообщили в Польском агентстве внутренней безопасности (ABW).
Согласно сообщению, задержанные осуществляли сбор фото- и видеоматериалов на мероприятиях, организованных белорусской общиной в Варшаве, после чего передавали их разведке Беларуси.
Отмечается, что отправленные материалы использовались в «пропагандистской деятельности белорусского режима».
Западный окружной суд Люблина постановил заключить гражданина Беларуси под стражу сроком на три месяца. В отношении гражданина Польши была избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, изъятия паспорта и обязательной регулярной явки в полицию.
В рамках того же расследования в ноябре 2025 года были задержаны еще пять человек — двое граждан Украины и трое граждан Беларуси. Им были предъявлены обвинения в участии в деятельности иностранной разведки.
Польские власти сообщили, что расследование продолжается и не исключили новых задержаний.