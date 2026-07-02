Согласно сообщению Польского агентства внутренней безопасности, задержанные осуществляли сбор фото- и видеоматериалов на мероприятиях, организованных белорусской общиной в Варшаве

В Польше задержали двух человек по подозрению в работе на белорусскую разведку Согласно сообщению Польского агентства внутренней безопасности, задержанные осуществляли сбор фото- и видеоматериалов на мероприятиях, организованных белорусской общиной в Варшаве

В Варшаве задержали двух человек по подозрению в деятельности в интересах белорусской разведки. Об этом сообщили в Польском агентстве внутренней безопасности (ABW).

Согласно сообщению, задержанные осуществляли сбор фото- и видеоматериалов на мероприятиях, организованных белорусской общиной в Варшаве, после чего передавали их разведке Беларуси.

Отмечается, что отправленные материалы использовались в «пропагандистской деятельности белорусского режима».

Западный окружной суд Люблина постановил заключить гражданина Беларуси под стражу сроком на три месяца. В отношении гражданина Польши была избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны, изъятия паспорта и обязательной регулярной явки в полицию.

В рамках того же расследования в ноябре 2025 года были задержаны еще пять человек — двое граждан Украины и трое граждан Беларуси. Им были предъявлены обвинения в участии в деятельности иностранной разведки.

Польские власти сообщили, что расследование продолжается и не исключили новых задержаний.