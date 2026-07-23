«Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники», - Минобороны РФ

В Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет «Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники», - Минобороны РФ

Учебно-боевой самолет потерпел аварию в безлюдной местности в Московской области РФ из-за технической неисправности авиационной техники. Об этом сообщили РИА новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Двадцать третьего июля текущего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники», - говорится в сообщении.

Между тем источник «Ъ» сообщил, что истребитель Су-57 потерпел крушение в Одинцовском городском округе.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), сказал источник.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, изначально предназначенный для замены тяжелого истребителя Су-27.