В Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет

Olga Keskin
23 Июля 2026•Обновить: 23 Июля 2026
Учебно-боевой самолет потерпел аварию в безлюдной местности в Московской области РФ из-за технической неисправности авиационной техники. Об этом сообщили РИА новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Двадцать третьего июля текущего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии – техническая неисправность авиационной техники», - говорится в сообщении.
Между тем источник «Ъ» сообщил, что истребитель Су-57 потерпел крушение в Одинцовском городском округе.
СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), сказал источник.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, изначально предназначенный для замены тяжелого истребителя Су-27.