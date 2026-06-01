По словам «губернатора» Владимира Сальдо, угроза от БПЛА сохраняется

В подконтрольной РФ части Херсонской области сообщили о пострадавших при атаке ВСУ По словам «губернатора» Владимира Сальдо, угроза от БПЛА сохраняется

Число пострадавших при атаке ВС Украины на Геническ выросло до 11. Об этом рассказал «губернатор» подконтрольной РФ части Херсонской области Украины Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил он.

По его словам, угроза от БПЛА сохраняется.

Сальдо добавил, что ВСУ пытаются организовать массовую атаку дронов на территорию региона.