В подконтрольной РФ части Херсонской области сообщили о пострадавших при атаке ВСУ

Abdulrahman Yusupov, Ekip
31 Май 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Число пострадавших при атаке ВС Украины на Геническ выросло до 11. Об этом рассказал «губернатор» подконтрольной РФ части Херсонской области Украины Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил он.
По его словам, угроза от БПЛА сохраняется.
Сальдо добавил, что ВСУ пытаются организовать массовую атаку дронов на территорию региона.