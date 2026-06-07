В Перу на фоне соперничества США и Китая проходит второй тур президентских выборов В решающей борьбе сошлись правый консерватор Кейко Фухимори и левый политик Роберто Санчес

В Перу в воскресенье, 7 июня проходит второй тур президентских выборов. Итоги голосования определят главу государства на период 2026–2031 годов.



Граждане выбирают между кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в первом туре выборов, состоявшимся 12 апреля – баллотирующейся в четвертый раз лидером консервативной партии «Народная сила» (Fuerza Popular) Кейко Фухимори и кандидатом от левой партии «Вместе за Перу» (Juntos por el Perú) Роберто Санчесом.

Гонка разворачивается на фоне глубокой политической нестабильности и жесткого геополитического соперничества США и Китая за влияние в стратегически важном тихоокеанском регионе. Согласно результатом соцопросов, у Санчеса шансы на победу не высокие.

Перу, которое играет критически важную роль в стратегическом соперничестве США и Китая в Южной Америке, в последние годы превратилось в один из главных инвестиционных центров Китая в регионе.

Китай является крупнейшим торговым партнером Перу, а недавно открывшийся глубоководный мегапорт Чанкай позволил ему усилить свое экономическое и логистическое влияние в регионе, который некоторые эксперты называют «задним двором США».

Сегодняшние выборы имеют критическое значение не только для определения политической ориентации Перу, но и для борьбы за экономическое и стратегическое влияние США и Китая в Южной Америке.

Перу является вторым по величине производителем меди в мире, а также выделяется запасами полезных ископаемых, имеющими решающее значение для перехода к «зеленой» энергетике и производства высоких технологий, таких как литий и золото.



- Трамп хочет победы правого кандидата

На выборах, проведенных в Латинской Америке в последние годы, администрация Дональда Трампа установила более тесные отношения с правыми и центристскими правительствами, в то время как с левыми администрациями в регионе у нее часто возникали разногласия.

Приход к власти правых лидеров в таких странах, как Аргентина, Эквадор, Парагвай и Чили, привел к оценкам, что политический баланс в регионе перестраивается в пользу администрации Трампа.

Согласно анализу национальных СМИ, результат выборов в Перу, за которыми пристально следит администрация Вашингтона, важен для политических и экономических интересов США в регионе.

Некоторые комментаторы полагают, что внешнеполитический подход правого кандидата Кейко Фухимори более близок Вашингтону.

Опросы показывают, что на выборах между двумя кандидатами ожидается крайне напряженная борьба.