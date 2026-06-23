В Перу кандидат в президенты Роберто Санчес потребовал аннулировать итоги голосования за рубежом Политическая ситуация в стране обострилась после обработки 99,7% бюллетеней

В Перу продолжается подсчет голосов по итогам второго тура президентских выборов, состоявшегося 7 июня. По состоянию на текущий момент обработано 99,7% бюллетеней, однако политическая ситуация в стране обострилась. Кандидат от левых сил Роберто Санчес, уступающий своей сопернице от правых сил Кейко Фухимори около 40 тыс. голосов, официально потребовал аннулировать голоса, поданные на зарубежных избирательных участках.

«Мы подали запрос в Национальную избирательную жюри о признании недействительными выборов, проведенных в 119 консульских учреждениях, на том основании, что избирательный процесс, особенно во втором туре президентских выборов, был серьезно скомпрометирован из-за изменений, внесенных по требованию исполнительной власти»,- написал он в социальной сети американской компании Х.

Как пишут перуанские СМИ, в случае отмены итогов голосования на зарубежных участках, Санчес может одержать победу на выборах.

Согласно последним данным Национального управления избирательных процессов (ONPE), кандидат от правоцентристской партии «Народная сила» (Fuerza Popular) Кейко Фухимори лидирует, набрав 9 190 889 голосов, что составляет 50,11% голосов.

Ее оппонент от левого блока «Вместе за Перу» (Juntos por el Peru) Роберто Санчес занимает второе место с 49,88% голосов (9 150 289 голосов).