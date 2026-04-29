В Пермском крае и Оренбургской области РФ сообщили об атаках дронов на промобъекты Между тем в Минобороны РФ заявили о перехвате 98 украинских дронов за ночь

На промышленной площадке в Пермском крае РФ после прилета украинского беспилотника произошел пожар, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на российской платформе МАХ.

«Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание», - написал он.

Кроме того, об атаке украинских дронов сообщил губернатор Оренбургской области РФ Евгений Солнцев.

«Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. По данным Минобороны России, 4 беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области», - написал в соцсети Солнцев.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Глава города Орск Артем Воробьев, в свою очередь, сообщил о введении угрозы атаки беспилотников.

Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 апреля до 7.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым», - следует из публикации.