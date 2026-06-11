Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил CNN, что в системах Пентагона была обнаружена «проблема с качеством воздуха» и поэтому были приняты превентивные меры

В Пентагоне из-за «тревоги по поводу опасного вещества» эвакуированы некоторые этажи Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил CNN, что в системах Пентагона была обнаружена «проблема с качеством воздуха» и поэтому были приняты превентивные меры

Из-за «тревоги по поводу опасных веществ» в Министерстве обороны США (Пентагоне) были закрыты многие этажи и коридоры, а некоторые этажи были эвакуированы.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях пожарной и аварийной службой Арлингтона, объявлено, что команда пожарных по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным (ХБРЯ) угрозам была задействована в связи с инцидентом, связанным с «тревогой об опасных веществах» в Пентагоне.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил CNN, что в системах внутри Пентагона была обнаружена «проблема с качеством воздуха» и поэтому были приняты превентивные меры до выяснения ситуации в здании.

«Министерство применяет стандартные протоколы защиты, включая приказ об укрытии для затронутых этажей. Группы реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку жильцам здания», — сказал он.

Группа реагирования на CBRN-угрозы, подчиняющаяся Агентству по защите сил Пентагона, при содействии пожарной службы округа Арлингтон, вмешалась в ситуацию. Для выяснения «проблемы с качеством воздуха» в здании требуются дополнительные тесты.

Два источника, предоставившие информацию CNN, указали, что тесты могут занять от одного до двух часов, и в течение этого времени полицейские в здании надевают противогазы и полное химическое защитное снаряжение.

Очевидцы сообщили, что многие этажи и коридоры закрыты, а некоторые этажи эвакуированы.