В Пекине обсудили ключевые направления стратегического сотрудничества Туркменистана и КНР Состоялся туркменско-китайский диалог, приуроченный к предстоящему заседанию Халк Маслахаты Туркменистана

В Пекине прошел туркмено-китайский диалог, приуроченный к предстоящему заседанию Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана в четверг, 30 июля, в центре внимания мероприятия находились состоявшееся 15 июля заседание Президиума Народного совета Туркменистана под председательством Гурбангулы Бердымухамедова, а также ключевые решения, принятые в его рамках.

Организаторами диалога выступили Посольство Туркменистана в Китайской Народной Республике и организация «China-Turkmenistan Business Council Ltd.».

В мероприятии приняли участие туркменские дипломаты и студенты, известные китайские политологи, профессора, видные общественные деятели, а также руководители и представители организаций, включая Китайский международный фонд мира, и научно-образовательных учреждений провинций Цинхай и Ганьсу.

Торжественную церемонию открытия диалога открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Китае. В своем выступлении он подробно осветил системную работу, проводимую в стране во исполнение поручений президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также задач, поставленных председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым в целях обеспечения высокого организационного уровня предстоящего заседания.

Кроме того, посол ознакомил участников диалога с ключевыми аспектами социально-экономического развития Туркменистана, а также с конкретными направлениями и долгосрочными целями туркмено-китайского стратегического сотрудничества.

Особо было отмечено, что недавно по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Год международного права, 2028», соавторами которой выступили 78 государств, включая Китай.

Затем с докладами выступили: профессор Ван Сихай — директор Центра изучения Туркменистана при Ланьчжоуском университете; Ма Сяоай — заместитель директора Центра исследований Центральной Азии и Туркменистана при Цинхайском университете национальностей; Чэнь Юншэнь — вице-президент и старший научный сотрудник Академии социальных наук провинции Ганьсу; Юэ Гаофэн — заслуженный коневод Туркменистана; господин Юй Хуэй — вице-президент страховой компании «Дубан»; Ма Тиннань — младший научный сотрудник Центра исследований Центральной Азии и Туркменистана при Университете национальностей провинции Цинхай; а также генеральный секретарь организации «Деловой совет Китай-Туркменистан» и другие участники.

В своих выступлениях докладчики ярко и содержательно осветили достигнутые рубежи и намеченные перспективы в туркмено-китайских отношениях в год, проходящий под девизом «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан — родина целеустремленных крылатых скакунов», который также ознаменован славным 35-летним юбилеем независимости страны.