На церемонии присутствовали в общей сложности 6 686 военнослужащих, 315 единиц техники, 98 самолетов, 33 вертолета и 193 лошади

В Париже состоялся военный парад в честь национального праздника Франции На церемонии присутствовали в общей сложности 6 686 военнослужащих, 315 единиц техники, 98 самолетов, 33 вертолета и 193 лошади

В столице Франции Париже прошел традиционный военный парад, приуроченный к Национальному празднику 14 июля.

В рамках празднования Национального праздника знаменитый парижский бульвар Шанзелизе, где ежегодно организуется традиционный военный парад, был перекрыт для автомобильного движения.

На церемонии, в которой приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Брижит Макрон, премьер-министр Себастьен Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен, а также лидеры многих государств, входящих в Коалицию желающих, президент Украины Владимир Зеленский выступил в качестве «почетного гостя».

Когда Зеленский прибыл на церемонию, его приветствовали аплодисментами лидеры стран-членов коалиции, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Во время церемонии, на которой прозвучал гимн «Марсельеза», в официальном параде приняли участие около 500 иностранных военнослужащих из стран коалиции, включая Украину, а над Парижем пролетели истребители типов Rafale и Mirage 2000.

На церемонии присутствовали в общей сложности 6 686 военнослужащих, 315 единиц техники, 98 самолетов, 33 вертолета и 193 лошади.

В этом году церемония, прошедшая под лозунгом «Стратегическое пробуждение Европы», прошла с участием граждан, которые получили от местных властей по собственному запросу QR-коды для доступа.

Макрон, который в следующем году покинет свой пост, в последний раз в качестве президента принял участие в военном параде, посвящённом Национальному празднику.

13 июля в своей речи, обращённой к военным подразделениям в Париже, Макрон заявил, что французы и европейцы готовы защищать «свободу» и «право» ценой своей крови.