В Париже совершено нападение с ножом

Nariman Mehdiyev, Şeyma Yiğit
27 Июля 2026•Обновить: 27 Июля 2026
В результате нападения с ножом, произошедшего в столице Франции Париже, ранены три человека.
В сообщении газеты «Le Parisien» указывается, что вблизи площади Клиши в Париже мужчина в возрасте около 30 лет совершил нападение с ножом.
Согласно этой информации, в результате нападения пострадали три женщины, одна из которых была беременна, а также указывается, что подозреваемый был задержан на месте происшествия.
По данным телеканала BFMTV, около 11:30 по местному времени вблизи площади Клиши в Париже человек с двумя ножами в руках напал на прохожих.
Трое пострадавших доставлены в больницу медицинскими бригадами, ни у кого из них нет угрозы жизни. Подозреваемый был задержан на месте происшествия и по данному делу начато расследование.
Причины нападения пока не разглашаются.