Трое пострадавших доставлены в больницу медицинскими бригадами, ни у кого из них нет угрозы жизни

В Париже совершено нападение с ножом Трое пострадавших доставлены в больницу медицинскими бригадами, ни у кого из них нет угрозы жизни

В результате нападения с ножом, произошедшего в столице Франции Париже, ранены три человека.



В сообщении газеты «Le Parisien» указывается, что вблизи площади Клиши в Париже мужчина в возрасте около 30 лет совершил нападение с ножом.



Согласно этой информации, в результате нападения пострадали три женщины, одна из которых была беременна, а также указывается, что подозреваемый был задержан на месте происшествия.



По данным телеканала BFMTV, около 11:30 по местному времени вблизи площади Клиши в Париже человек с двумя ножами в руках напал на прохожих.



Трое пострадавших доставлены в больницу медицинскими бригадами, ни у кого из них нет угрозы жизни. Подозреваемый был задержан на месте происшествия и по данному делу начато расследование.



Причины нападения пока не разглашаются.