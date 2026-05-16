В отношении задержанных активистов в прокуратуру будет подано заявление, однако не уточняется, кто именно его подаст

В Париже задержаны шесть человек, развернувших флаг Палестины на Эйфелевой башне В отношении задержанных активистов в прокуратуру будет подано заявление, однако не уточняется, кто именно его подаст

В Париже, столице Франции, задержаны шесть человек, развернувших палестинский флаг на Эйфелевой башне были в связи с 78-й годовщиной «Накбы» (Великой катастрофы), символизирующей преступления, совершенные Израилем в 1948 году против палестинцев.

Как сообщает газета Le Parisien, 15 мая группа под названием «Extinction Rebellion» (Восстание против исчезновения) развернула большой палестинский флаг на первом этаже Эйфелевой башни, чтобы отметить 78-ю годовщину Нвкбы.



Представитель правоохранительных органов, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что шесть человек, развернувших палестинский флаг, были задержаны по обвинению в «самовольном проникновении на охраняемую территорию и создании угрозы жизни других людей».

В отношении задержанных активистов в прокуратуру будет подано заявление, однако не уточняется, кто именно его подаст.

- Реакция

Член Европейского парламента (ЕП) палестинского происхождения Рима Хассан выразила недовольство в связи с задержанием активистов.

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании X, Хассан напомнила, что бывшая мэр Парижа Анн Идальго не была задержана за то, что осветила Эйфелеву башню цветами израильского флага.

Когда Идальго занимала пост мэра, после событий 7 октября 2023 года на Эйфелевом башне были проецированы цвета израильского флага.

В сентябре 2025 года в знак поддержки инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по признанию Государства Палестина на Эйфелевом башне одновременно были проецированы флаги Палестины и Израиля.