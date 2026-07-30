Еще шесть человек получили ранения

В пакистанском Лахоре при обрушении трехэтажного здания погибли 11 человек Еще шесть человек получили ранения

В результате обрушения трехэтажного здания в городе Лахор на востоке Пакистана погибли 11 человек, еще шесть получили ранения.

Как сообщает газета Dawn, в городе Лахор произошло обрушение трехэтажного здания.

Представители властей заявили, что среди погибших были 11 членов одной семьи, еще шесть человек получили травмы.

По словам официальных лиц, поисково-спасательные службы продолжают работы по обнаружению девочки, которая, предположительно, может находиться под обломками здания.

Причина обрушения пока не установлена. По факту произошедшего начато расследование.