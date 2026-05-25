В Пакистане 17 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с автобусом По предварительным данным, причиной аварии в провинции Хайбер-Пахтунхва могла стать неосторожность водителя микроавтобуса

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва по меньшей мере 17 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с припаркованным автобусом.

Как сообщил представитель службы экстренного реагирования Шах Фахад, авария произошла недалеко от города Мардан, где двигавшийся на высокой скорости микроавтобус врезался в автобус, стоявший на обочине автомагистрали.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли 17 человек, еще 5 получили ранения.

Фахад отметил, что первоначальные выводы указывают на возможную халатность водителя микроавтобуса как на причину аварии.