В Пакистане 17 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с автобусом

Aynur Şeyma Asan, Elmira Ekberova
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва по меньшей мере 17 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с припаркованным автобусом.
Как сообщил представитель службы экстренного реагирования Шах Фахад, авария произошла недалеко от города Мардан, где двигавшийся на высокой скорости микроавтобус врезался в автобус, стоявший на обочине автомагистрали.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли 17 человек, еще 5 получили ранения.
Фахад отметил, что первоначальные выводы указывают на возможную халатность водителя микроавтобуса как на причину аварии.