В момент взрыва рядом с участком проходила мирная акция протеста

В Пакистане при взрыве у полицейского участка погибли 14 человек В момент взрыва рядом с участком проходила мирная акция протеста

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 24 получили ранения в результате взрыва у полицейского участка в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на местные власти, смертник попытался проникнуть на территорию полицейского участка, однако был остановлен сотрудниками полиции. После этого он привел в действие закрепленное на себе взрывное устройство.

По данным властей, среди погибших есть как полицейские, так и мирные жители.

Отмечается, что в момент взрыва рядом с участком проходила мирная акция протеста, участники которой также оказались среди пострадавших.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок. В связи с произошедшим начато расследование.