В Пакистане при взрыве у полицейского участка погибли 14 человек

Emirhan Demir, Abdulrahman Yusupov, Ekip
02 Августа 2026•Обновить: 02 Августа 2026
По меньшей мере 14 человек погибли, еще 24 получили ранения в результате взрыва у полицейского участка в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Как сообщает газета Dawn со ссылкой на местные власти, смертник попытался проникнуть на территорию полицейского участка, однако был остановлен сотрудниками полиции. После этого он привел в действие закрепленное на себе взрывное устройство.
По данным властей, среди погибших есть как полицейские, так и мирные жители.
Отмечается, что в момент взрыва рядом с участком проходила мирная акция протеста, участники которой также оказались среди пострадавших.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок. В связи с произошедшим начато расследование.