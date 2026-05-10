В Пакистане при атаке смертника на полицейский пост погибли 15 человек Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у полицейского поста в округе Банну

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва жертвами террористической атаки, по предварительным данным, стали 15 полицейских, еще трое ранены.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на заявление полиции, смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у полицейского поста Фатех Кхел в округе Банну. В момент атаки на территории блокпоста находились 18 силовиков.

После взрыва другая группа террористов открыла по полицейскому посту интенсивный огонь из тяжелого вооружения с разных направлений.

В результате атаки смертника пост полностью разрушен, бронированная машина, находившаяся поблизости, пришла в негодность. Серьезный ущерб нанесен также окрестным зданиям. В больницах района объявлено чрезвычайное положение.

- Проблема терроризма в Пакистане

Вооруженные нападения в Пакистане особенно часто происходят в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, которые граничат с Афганистаном.

Вооруженные группировки, заявляющие о защите прав этнических меньшинств пушту и белуджи в этих провинциях, совершают атаки на пакистанские силы безопасности и гражданских лиц.

Исламабад утверждает, что пакистанские талибы (ТТП) базируются в Афганистане и организуют свои атаки оттуда, однако афганские власти отвергают эти обвинения.

В Белуджистане наиболее активна группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), которая требует отделения провинции от Пакистана и права белуджского народа на самоуправление.​​​​​​​