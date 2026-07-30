В результате ответных действий полиции были нейтрализованы 15 боевиков

В Пакистане при атаке на полицейский пост погибли 9 человек В результате ответных действий полиции были нейтрализованы 15 боевиков

В результате нападения на полицейский пост в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 9 полицейских, еще 28 получили ранения.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на представителей полиции, накануне нападению подвергся полицейский пост в районе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва.

По данным издания, нападение совершили представители движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП). В результате атаки погибли 9 полицейских, 28 получили ранения.

В ходе ответной операции силовики нейтрализовали 15 вооруженных боевиков.

Проблема терроризма в Пакистане

Вооруженные нападения в Пакистане особенно распространены в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном.

Действующие в обеих провинциях вооруженные группировки заявляют, что борются за права пуштунов и белуджей, и совершают нападения на сотрудников силовых структур и гражданских лиц.

Исламабад утверждает, что представители ТТП базируются в Афганистане и оттуда организуют атаки в Пакистане. Афганские власти отвергают эти обвинения.

В Белуджистане наиболее активны боевики «Армии освобождения Белуджистана» (BLA), выступающей за отделение провинции от Пакистана и установление контроля над ней белуджей.