В Пакистане после схода лавины на вершине Броуд-Пика пропали 10 альпинистов Среди пропавших — известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, возглавлявший международную группу

В Пакистане после схода лавины на вершине горы Броуд-Пик в Каракоруме нет информации о местонахождении 10 альпинистов, среди которых находится непальский альпинист и обладатель наград Нирмал Пурджа.

В публикации Альпийского клуба Пакистана в социальной сети говорится:

«Мы получили крайне тревожные сообщения о лавине на Броуд-Пике в горной системе Каракорум, которая накрыла группу альпинистов».

В сообщении отмечается, что в состав группы входили альпинисты из США, Китая, Омана и Непала под руководством Нирмала Пурджи.

Также сообщается, что для поиска пропавших альпинистов задействованы все возможные ресурсы в сотрудничестве с правительством Пакистана.

Ранее в начале этого месяца Пурджа совершил свое 57-е восхождение на высоту свыше 8 тысяч метров, поднявшись на вершину горы Гашербрум II в Пакистане без использования дополнительного кислорода.