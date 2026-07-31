В Пакистане после схода лавины на вершине Броуд-Пика пропали 10 альпинистов

Dildar Baykan Atalay, Elmira Ekberova
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
В Пакистане после схода лавины на вершине горы Броуд-Пик в Каракоруме нет информации о местонахождении 10 альпинистов, среди которых находится непальский альпинист и обладатель наград Нирмал Пурджа.
В публикации Альпийского клуба Пакистана в социальной сети говорится:
«Мы получили крайне тревожные сообщения о лавине на Броуд-Пике в горной системе Каракорум, которая накрыла группу альпинистов».
В сообщении отмечается, что в состав группы входили альпинисты из США, Китая, Омана и Непала под руководством Нирмала Пурджи.
Также сообщается, что для поиска пропавших альпинистов задействованы все возможные ресурсы в сотрудничестве с правительством Пакистана.
Ранее в начале этого месяца Пурджа совершил свое 57-е восхождение на высоту свыше 8 тысяч метров, поднявшись на вершину горы Гашербрум II в Пакистане без использования дополнительного кислорода.