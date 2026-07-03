На место происшествия направлены поисково-спасательные и медицинские бригады

В Пакистане пассажирский автобус сорвался в ущелье: погибли не менее 40 человек На место происшествия направлены поисково-спасательные и медицинские бригады

В пакистанской провинции Белуджистан в результате падения пассажирского автобуса в пропасть, по предварительным данным, погибли 40 человек, еще 8 получили ранения.

Как сообщает газета Dawn, автобус, выехавший из района Шерани в провинции Белуджистан, перевернулся в ущелье в районе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Местные власти сообщили, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли 40 человек, 8 пострадали.

Чиновники также отметили, что на место происшествия направлены поисково-спасательные и медицинские бригады.

Для установления причин трагедии будет начато расследование.