В Пакистане пассажирский автобус сорвался в ущелье: погибли не менее 40 человек

Damla Delialioğlu, Ulviyya Amoyeva
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
В пакистанской провинции Белуджистан в результате падения пассажирского автобуса в пропасть, по предварительным данным, погибли 40 человек, еще 8 получили ранения.
Как сообщает газета Dawn, автобус, выехавший из района Шерани в провинции Белуджистан, перевернулся в ущелье в районе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва.
Местные власти сообщили, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли 40 человек, 8 пострадали.
Чиновники также отметили, что на место происшествия направлены поисково-спасательные и медицинские бригады.
Для установления причин трагедии будет начато расследование.