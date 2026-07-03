В Пакистане в результате обрушения крыш домов погибли 4 человека Среди погибших трое детей

В пакистанской провинции Белуджистан из-за сильных дождей обрушились крыши двух домов, в результате чего погибли 4 человека.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на заявления местных властей, проливные дожди в районах Жоб и Хуздар провинции Белуджистан привели к обрушению крыш двух домов.

В двух отдельных инцидентах погибли 4 человека, в том числе 3 ребенка, еще как минимум 4 человека получили ранения.

Поисково-спасательные службы извлекли тела погибших из-под завалов, пострадавшие были доставлены в больницу.