В Пакистане в результате двух отдельных нападений погибли двое полицейских

Dildar Baykan Atalay, Marina Mussa
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в районе Банну, в результате двух отдельных нападений погибли двое сотрудников полиции.
По данным газеты Dawn, на полицейского Мишкята Амира напали из засады, когда он возвращался домой со службы.
Сообщается, что Амир погиб в результате нападения.
В другом случае неизвестные открыли огонь по полицейскому Мухаммаду Рошану у его дома.
Рошан был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Полиция начала расследование обоих инцидентов по подозрению в «террористическом нападении».