Полиция начала расследование обоих инцидентов по подозрению в «террористическом нападении»

В Пакистане в результате двух отдельных нападений погибли двое полицейских Полиция начала расследование обоих инцидентов по подозрению в «террористическом нападении»

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в районе Банну, в результате двух отдельных нападений погибли двое сотрудников полиции.

По данным газеты Dawn, на полицейского Мишкята Амира напали из засады, когда он возвращался домой со службы.

Сообщается, что Амир погиб в результате нападения.

В другом случае неизвестные открыли огонь по полицейскому Мухаммаду Рошану у его дома.

Рошан был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Полиция начала расследование обоих инцидентов по подозрению в «террористическом нападении».