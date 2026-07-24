Шесть претендентов представили свои программы и ответили на вопросы о реформе ООН, бюджетном кризисе и международных конфликтах

В ООН прошли открытые дебаты кандидатов на пост генерального секретаря Шесть претендентов представили свои программы и ответили на вопросы о реформе ООН, бюджетном кризисе и международных конфликтах

В штаб-квартире ООН состоялись открытые дебаты кандидатов на пост генерального секретаря организации, который освободится после завершения срока полномочий Антониу Гутерриша в конце текущего года.

Шесть претендентов на должность приняли участие в дискуссионной программе под названием «Открытые дебаты по выборам генерального секретаря ООН: следующий генеральный секретарь».

В ходе открытого заседания в зале Генеральной Ассамблеи ООН кандидаты ответили на вопросы модераторов и участников мероприятия, касающиеся бюджетного кризиса в организации, реформ системы ООН, а также международных конфликтов и кризисов.

На пост генерального секретаря ООН претендуют генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Салл, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2018–2019 годы) Мария Фернанда Эспиноса и постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт.



Антониу Гутерриш занимает пост генерального секретаря ООН уже два пятилетних срока подряд. Его полномочия истекают 31 декабря текущего года.

