Призыв последовал после сообщения хуситов об атаке на аэропорт Абха в Саудовской Аравии

В ООН призвали к деэскалации и диалогу в Йемене Призыв последовал после сообщения хуситов об атаке на аэропорт Абха в Саудовской Аравии

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала стороны конфликта в Йемене урегулировать разногласия путем диалога и не допустить дальнейшей эскалации, которая может поставить под угрозу перспективы достижения мира в стране.

С таким призывом на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Йемене, выступил заместитель генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Мохамед Халед Хиари.

Его заявление прозвучало после того, как военный представитель йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) Яхья Сари сообщил в видеообращении, что повстанцы нанесли удар по международному аэропорту Абха на юге Саудовской Аравии, использовав несколько баллистических ракет и беспилотников. По его словам, атака стала «ответом на удар по международному аэропорту Саны».

Односторонние действия отдаляют Йемен от мира

Выступая в Совете Безопасности ООН, Хиари обратил внимание на последние события в стране. В частности, он упомянул сообщения о том, что 3 июля иранский самолет вылетел из Тегерана, приземлился в международном аэропорту Саны, а затем вернулся в Иран, назвав это одним из ряда «вызывающих обеспокоенность событий».

Он также сообщил, что после приписываемых Саудовской Аравии авиаударов по аэропорту Саны появились сообщения о прибытии в аэропорт Ходейды еще одного иранского самолета, доставившего из Тегерана делегацию хуситов.

По словам представителя ООН, односторонние действия не приближают Йемен к миру.

«Напротив, такие шаги могут углубить раскол, ускорить фрагментацию страны и повысить риск новой эскалации вооруженного конфликта», - предупредил Хиари.

Йемен не выдержит новой эскалации

Хиари призвал все стороны снизить напряженность, урегулировать разногласия путем диалога и конструктивно взаимодействовать со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Йемену Хансом Грундбергом.

«Йемен и весь регион не смогут выдержать новую волну напряженности. Я призываю все стороны выбрать диалог вместо насилия и воздержаться от любых шагов, способных подорвать перспективы мира», - заявил он.

Кроме того, представитель ООН призвал стороны конструктивно участвовать в переговорах под эгидой организации, направленных на снижение напряженности и обеспечение безопасного и устойчивого функционирования гражданской авиации.

В свою очередь, официальный представитель Коалиции по поддержке законного правительства Йемена Турки аль-Малики накануне сообщил, что системы противовоздушной обороны перехватили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении южных районов Саудовской Аравии. Других подробностей он не привел.

По данным йеменских СМИ, речь идет о первом прямом авиарейсе между Ираном и аэропортом Саны почти за десять лет. Правительство Йемена ранее осудило отправку 3 июля 2026 года самолета иранской авиакомпании Mahan Air, который, по его утверждению, был направлен для перевозки делегации хуситов по маршруту Сана - Тегеран.

Кризис в Йемене

Поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансаруллах» (хуситы) контролирует столицу страны Сану и ряд других территорий с сентября 2014 года.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция с марта 2015 года оказывает военную поддержку международно признанному правительству Йемена в борьбе против хуситов.

Несмотря на отдельные вооруженные столкновения после апреля 2022 года, в стране в целом сохраняются относительное затишье и режим прекращения огня на фоне продолжающейся уже около 11 лет гражданской войны.