Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло

В ООН заявили о росте числа жертв среди гражданского населения в Украине Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло

НЬЮ-ЙОРК (AA) - Атаки по Украине увеличивают число жертв среди гражданского населения и расширяют масштабы разрушений. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Эта война продолжает подрывать международное право и ослаблять региональный мир и безопасность», - заявила она.

ДиКарло выступила на заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем под названием «Поддержание мира и безопасности в Украине».

ДиКарло также указала, что Украина продолжает наносить удары беспилотниками по нефтяной, промышленной и военной инфраструктуре на территории РФ. Она подчеркнула, что любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, являются явным нарушением международного гуманитарного права.

«Война в Украине уже более четырех лет переворачивает жизни миллионов людей, вынуждает бесчисленные семьи покидать свои дома и разрушает тысячи домов и общин. Эта война продолжает подрывать международное право и ослаблять региональный мир и безопасность», - заявила ДиКарло.

- Какими бы темпами ни продвигались политические усилия, мирные жители не могут ждать

Исполняющий обязанности заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте, выступивший от имени заместителя Генерального секретаря ООН и координатора чрезвычайной помощи Тома Флетчера, заявил, что атаки в Украине «каждый день приводят к новым смертям и ранениям среди гражданских лиц, новым перемещениям людей, а также к новым перебоям с электричеством, водой, канализацией и другими услугами, необходимыми для выживания».

Ратватте отметил, что по мере усиления боевых действий возможности безопасной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению сокращаются. Он сообщил, что в некоторых районах Донецкой области доступ к гуманитарной помощи периодически приостанавливался.

По словам Ратватте, гуманитарные партнеры продолжают свою работу, несмотря на риски, с которыми сталкиваются.

«В целом число нападений, направленных против гуманитарных работников и наносящих ущерб их имуществу, выросло более чем на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал он.

Ратватте призвал государства-члены ООН использовать свое влияние в вопросах гуманитарной помощи.

«Какими бы темпами ни продвигались политические усилия, мирные жители не могут ждать. Их потребности срочны и продолжают расти. Им уже сейчас нужны защита и помощь», - подчеркнул он.