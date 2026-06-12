В ООН заявили о продолжающихся нарушениях в Газе и на Западном берегу cо стороны Израиля Разрушения и ущерб инфраструктуре, нанесенные незаконными поселенцами, по-прежнему ограничивают доступ населения к водоснабжению и санитарным услугам, - Стефан Дюжаррик

Израиль продолжает нарушать права палестинцев в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«УКГВ (Управление ООН по координации гуманитарных вопросов) сообщает, что гражданское население, объекты гражданской инфраструктуры, а также гуманитарные работники и принадлежащие им учреждения и имущество продолжают подвергаться израильским авиаударам, артиллерийским обстрелам и вооруженным нападениям, в результате чего поступают сообщения о погибших и разрушениях»,- сказал Дюжаррик, ссылаясь на последние доклады Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Представитель генсека ООН отметил, что накануне в районе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в результате израильского авиаудара было повреждено здание одной из гуманитарных организаций, указав на то, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры должны «всегда находиться под защитой».

Дюжарри также сообщил, что из-за продолжающихся инфраструктурных работ поставки грузов в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом накануне осуществлялись в ограниченном объеме.

В Масафер-Ятте продолжается насилие со стороны незаконных поселенцев

Говоря о ситуации на оккупированном Западном берегу реки Иордан, Дюжаррик заявил, что в районе Масафер-Ятта продолжаются нападения израильских незаконных поселенцев на палестинцев, занимающихся животноводством, а также сохраняются ограничения на передвижение местных жителей.

Он подчеркнул, что разрушения и ущерб инфраструктуре, нанесенные незаконными поселенцами, по-прежнему ограничивают доступ населения к водоснабжению и санитарным услугам.

«С начала года было зафиксировано более 100 инцидентов, связанных со сносом объектов или насилием со стороны поселенцев, в результате которых повреждены свыше 190 объектов водоснабжения и санитарной инфраструктуры, включая трубопроводы, системы орошения и резервуары для воды», — отметил Дюжаррик.

В последнее время на оккупированном Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме наблюдается рост числа рейдов, задержаний и случаев применения силы со стороны израильской армии, а также нападений израильтян на палестинцев и их имущество.

По данным официальных палестинских источников, с октября 2023 года в результате действий израильской армии и нападений израильских незаконных поселенцев на палестинских территориях погибли по меньшей мере 1155 палестинцев, около 11 750 получили ранения, а примерно 22 тыс. человек были задержаны.