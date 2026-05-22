ООН решительно осуждает любые атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, - Стефан Дюжаррик

В ООН выразили обеспокоенность в связи с ударом по колледжу в Луганской области ООН решительно осуждает любые атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, - Стефан Дюжаррик

В Организации Объединенных Наций (ООН) выразили обеспокоенность в связи с ударом украинской армии по колледжу в Луганской области.

С таким заявлением на ежедневном брифинге выступил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Комментируя удар, нанесенный минувшей ночью по зданию университета и студенческому общежитию в городе Старобельске в подконтрольной РФ Луганской области Дюжаррик заявил, что в ООН с обеспокоенностью следят за этой атакой. «В результате удара погибло и получило ранения множество людей, в том числе дети», - сказал он.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН решительно осуждает любые атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили.

По его словам, подобные нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены.

«Мы призываем все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить и без того опасную ситуацию», — заявил официальный представитель.

Призыв РФ к осуждению удара по Старобельску

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал международное сообщество осудить удар по Старобельску.

«Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей», - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением» - отметил дипломат.

По его словам, «никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов».

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова сообщила, что Украина нанесла удар беспилотниками по колледжу в Луганской области.

Президент России Владимир Путин осудил удар по колледжу и назвал произошедшее «террористическим актом».

«На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов ещё продолжается», - сказал президент РФ.

Между тем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг заявления российской стороны о нанесении удара по колледжу в городе Старобельске.

«Информируем, что Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны», – говорится в сообщении Генштаба в Телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что в ночь на 22 мая 2026 года был поражен ряд российских объектов, среди которых «нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск».

