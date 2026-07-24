«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен возобновлением атак хуситов на торговые суда, проходящие через Красное море, а также новыми угрозами безопасности морского судоходства», — пресс-служба генсека

В ООН выразили глубокую обеспокоенность возобновлением атак хуситов в Красном море «Генеральный секретарь глубоко обеспокоен возобновлением атак хуситов на торговые суда, проходящие через Красное море, а также новыми угрозами безопасности морского судоходства», — пресс-служба генсека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением йеменским движением «Ансаруллах» (хуситами) атак на торговые суда, проходящие через Красное море.

Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой генерального секретаря ООН по ситуации в Красном море.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен возобновлением атак хуситов на торговые суда, проходящие через Красное море, а также новыми угрозами безопасности морского судоходства», — следует из публикации.

В документе подчеркивается, что атаки на коммерческие суда, ответственность за которые берут на себя хуситы, могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе и втянуть Йемен в более широкий региональный конфликт, тем самым усилив нынешний виток эскалации.

Отмечается, что подобные действия подрывают надежды на достижение мира в Йемене и могут повлечь за собой серьезные экономические, гуманитарные и экологические последствия как для региона, так и за его пределами.

Генеральный секретарь призвал к немедленному прекращению нападений на торговые суда в Красном море в соответствии с резолюциями ООН, снижению напряженности, а также восстановлению прав и свобод международного судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива и прилегающих вод, - говорится в сообщении.