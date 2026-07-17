В Норвегии при пожаре в жилом комплексе сгорели десятки домов, эвакуированы сотни жителей

Lejla Bıogradlıja Aksan, Olga Keskin
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
В результате пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе в поселке Крокстадельва в норвежской коммуне Драммен, сгорело множество домов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большую территорию.
Как сообщают норвежские СМИ, пожар вспыхнул в жилом комплексе с большим количеством домов и под воздействием ветра стремительно усилился, уничтожив около 50 домов.
В полиции Норвегии сообщили, что пожарные продолжают борьбу с огнем, при этом пламя приближается к другому жилому району.
Полиция призвала жителей покинуть свои дома, а также сообщила об эвакуации сотен людей из пострадавшего поселения.
Информации о причинах возникновения пожара, а также о погибших и пострадавших пока не приводится.
Мэр Драммена Кьелль Арне Хермансен назвал произошедшее «ужасающим происшествием».
На распространенных в соцсетях кадрах видно, как густой дым от пожара, охватившего жилой комплекс с рядами домов в Крокстадельве, затянул небо, а пожарный вертолет борется с огнем.